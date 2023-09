Sainz, un regalino ai tifosi della Rossa 

MONZA. La Ferrari c'è. E ci crede. La prima giornata di libere a Monza alimenta le speranze della marea rossa sulle tribune e del box del Cavallino. Il team principal Vasseur, tra il serio e il faceto, ammette che non firmerebbe per piazzare due rosse sul podio lasciando in cambio la vittoria a Verstappen. E lo stesso fanno capire Sainz e Leclerc, entrambi salutati dall'ex Binotto nel paddock, dopo un pomeriggio con tante luci e pochissime ombre. D'altronde, i loro risultati non possono che fare bene sperare in vista di qualifica e gara. Lo spagnolo nella prima sessione tallona il campione del mondo ad appena 46 millesimi di distanza mentre nella seconda mette il muso davanti a tutti. Il modo perfetto per festeggiare il compleanno numero 29. Un po' più appannato il compagno di squadra, prima quarto e poi sesto ma sempre a contatto nei tempi dalla vetta. Ma che la Ferrari nel Gran Premio d'Italia potesse essere competitiva era ipotizzabile alla vigilia: i tre podi raccolti da Leclerc in stagione sono tutti arrivati su tracciati con lunghi rettilinei (Azerbaijan, Austria e Belgio) e Monza è da sempre il “tempio della velocità”. E le Red Bull? Provano diversi assetti - specie Verstappen, che usa un'auto più carica - ma non appaiono, stranamente, imprendibili. Perez è più veloce a lungo del campione del mondo ma chiude la giornata con una pesante escursione nella ghiaia alla Parabolica Alboreto: «Ho commesso un errore ma il danno è piccolo. Alla fine, abbiamo perso solo un paio di giri. Sento che siamo in una buona posizione, per me è stato uno dei migliori venerdì della stagione». Oggi le qualifiche alle 16 (Sky Sport e Tv8).

