Sainz può incendiare la notte di Las Vegas 

Dopo aver dominato le prove libere per tutte e le tre sessioni, la Mercedes si è presa anche la pole position nel Gran Premio di Las Vegas in programma alle 7 italiane (nel sabato notte del Nevada), in diretta su Sky Sport e in replica alle . Un fenomenale George Russell, velocissimo per tutto il weekend grazie ad una Mercedes ritrovata, scatta in pole mentre per Lewis Hamilton c’è una deludente (viste le premesse) decima posizione. Gli errori del sette volte campione del mondo hanno lanciato chi gli lascerà il posto in Ferrari il prossimo anno, ovvero Carlos Sainz, secondo davanti a un insospettabile Pierre Gasly, in stato di grazia con l'Alpine rivitalizzata da Flavio Briatore. Quarta posizione per l'altra Rossa di Charles Leclerc che lascia per sperare Maranello per un risultato buono in gara in chiave Mondiale Costruttori, visto anche il sabato deludente delle McLaren: Norris è sesto, alle spalle anche della Red Bull di Max Verstappen (finisse così oggi l'olandese della Red Bull sarebbe campione del mondo per la quarta volta), mentre Oscar Piastri è addirittura ottavo. Tra loro c'è la Racing Bulls dell'ottimo Tsunoda. Nona posizione infine per la Haas di Nico Hulkenberg. Perez, con la seconda Red Bull, è stato eliminato addirittura in Q1. Qualifiche a Las Vegas “macchiate” dal brutto incidente senza conseguenze per Franco Colapinto nel finale del Q2 delle qualifiche: pilota ok, ma Williams completamente distrutta, come a Interlagos.

