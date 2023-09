Sainz fa impazzire Monza 

MONZA. Un boato, secco. Poi un secondo, liberatorio. E infine un terzo, di gratitudine. Tre distinti momenti di giubilo, dal diverso significato, per i tifosi Ferrari a Monza. Sainz strappa di un flebile soffio la pole position nel Gran Premio d'Italia, davanti a Verstappen e Leclerc. Lo spagnolo taglia il traguardo, portando via il miglior tempo al campione del mondo per appena 13 millesimi, pochi centimetri, e la tribuna centrale persino vibra dall'euforia dei festeggiamenti. Immediatamente, arriva la notizia che i commissari non penalizzeranno le Ferrari per non aver rispettato il tempo massimo per il giro di ingresso nel Q2, fino a quel momento una bella Spada di Damocle sui risultati delle qualifiche. E pochi istanti dopo, ecco spuntare nella zona dei box i due piloti, accolti da un tripudio di applausi e bandiere.

L’emozione

Di fronte a cotanto spettacolo, Sainz non riesce a dissimulare l'emozione, nei gesti e nelle parole: «È incredibile, ho la pelle d'oca. Non so se questo è stato il mio giro migliore di sempre ma questa è senza dubbio la mia pole più speciale». La meta è fissata: vincere. Anche per riscattare una stagione modesta davanti al pubblico di casa, addolcendo un sapore amaro. «Niente è impossibile partendo dalla prima posizione», aggiunge. «Max sembra avere un passo gara migliore del nostro ma potremo farcela se saremo perfetti». Il suo weekend finora lo è stato: il 29° compleanno, la torta con cui lo ha festeggiato con la squadra, i complimenti ricevuti da tutti per il lavoro svolto nelle libere per affinare l'assetto della vettura.

Chalrles ci crede

Complimenti che arrivano anche dall'amico-rivale Leclerc: «È stato fantastico, io avevo preso una direzione sbagliata ma stamattina ho copiato il suo setup e le cose sono migliorate molto». Il monegasco non nasconde un pizzico di delusione per essere stato sverniciato dal compagno di squadra, primo che lo batte il sabato a Monza, ma rilancia le ambizioni con una parola quasi proibita, sicuramente insperata fino a poche ore fa: doppietta. «Quando chiudo terzo di solito non sorrido ma davanti a tifosi così… Sono un po' deluso, ho il rimpianto di non aver trovato la scia ma la pole di Sainz è un grande risultato per la Ferrari e dobbiamo essere contenti. Faremo di tutto per la doppietta».

Alle 15 (diretta Sky Sport e Tv8), alle spalle di Sainz e Verstappen scatteranno Leclerc e la Mercedes di Russell. In terza fila Perez (Red Bull) e Albon (Williams), in quarta Piastri (McLaren) e Hamilton (Mercedes), in quinta Norris (McLaren) e Alonso (Aston Martin).

