Sainz e Leclerc, pace fatta in nome della Rossa 

Il Red Bull Ring potrebbe essere il luogo della riscossa per la Ferrari, che dopo due gare sottotono avrà modo di mettere finalmente a frutto le evoluzioni tecniche. Lo crede Charles Leclerc, dimostratosi ottimista nella conferenza stampa di ieri sulle chance delle Rosse di lottare per il podio, pur in un fine settimana che vede come grande favorito Max Verstappen al volante della vettura di casa. «A Barcellona il gap in qualifica è stato di pochi decimi ma il potenziale c'è e ottimizzando il pacchetto torneremo a lottare - ha dichiarato il monegasco, vincitore allo Spielberg nel 2022 - la preparazione è andata bene e sento che potremo tornare in lizza, perché se domenica abbiamo faticato nelle curve lunghe e lente, qui ce ne sono meno e qui potrebbe aiutarci».

Il pilota della Ferrari ha poi messo una pietra sopra alla diatriba con Carlos Sainz, dicendo che con il compagno di squadra è tutto a posto: «Ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c'è sempre tensione ma poi si sistema tutto - ha sottolineato – siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona e non ho alcuna preoccupazione su quello che accadrà».

Gli altri

Se il team principal, Frederic Vasseur, martella tutta la squadra e i piloti, chiedendo «un cambio di passo per ottenere il massimo sia in qualifica, sia in gara», gli altri però non stanno a guardare e oltre alla Red Bull ci saranno da tenere d'occhio sia la McLaren, sia una Mercedes in crescita. A fare paura è in particolare Lando Norris, che sta attraversando un periodo di grazia, tanto che il boss Red Bull, Christian Horner, ha messo le mani avanti. «Su un circuito così breve, sarà difficile e ci aspettiamo che McLaren e Lando siano di nuovo veloci insieme a Ferrari e Mercedes». Verstappen in conferenza stampa non si è mostrato altrettanto preoccupato, ribadendo di non aver intenzione di lasciare la squadra. «Resterò alla Red Bull ma la cosa più importante è avere una macchina competitiva e con il team stiamo lavorando per questo. E se la macchina non sarà la più veloce nel 2025? La F1 non funziona così, ho un contratto lungo».

