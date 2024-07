Saint Vincent adesso è rossoblù 

Inviato

Saint Vincent . Aeroporto “Mameli”, Elmas, sono le otto e mezza del mattino. La squadra del Cagliari la noti subito, tutti alti, giovani e belli, maglia bianca e bermuda blu. Sono in fila, corsia prioritaria, l’immarcescibile Roberto Satta – da trent’anni col Cagliari per tutto ciò che riguarda partenze e arrivi – che vigila sull’imbarco. Dalle poltroncine si stacca una suora, esile, un meraviglioso abito bianco con un copricapo intrecciato, a passo svelto si avvicina ad Alessandro Deiola. Non può essere, una suora non più giovanissima che chiede un selfie. Invece Suor Maria Ester Murgia, maestra di scuola primaria a San Gavino, ha riconosciuto il suo vecchio alunno, che dopo un primo istante di stupore la abbraccia e le stampa due baci sulle guance. «Un bambino educato, rispettoso, sempre col pallone fra i piedi, quando lo racconterò ai miei piccolini vorranno sapere tutto», racconta la suora con emozione. Il ritiro può cominciare.

L’arrivo

Il bus del gruppo Cagliari, partito da Linate con notevole ritardo sulla tabella di marcia (il volo è decollato quasi un’ora dopo rispetto al previsto) è costretto prima dell’uscita per Aosta a deviare verso un percorso alternativo, i lavori non si fanno solo sulla nostra 131. Alle 12.30 l’arrivo, con depistaggio (ma perché?) al Grand Hotel Billia, bellissimo e imponente, una ventina di tifosi continentali ad attendere la squadra, per Pavoletti e Viola applausi festosi. Nicola è dietro una porta, aspettava la squadra dalla mattina, appena il bus parcheggia corre a salutare lo staff e i ragazzi. Pranzo, riposo, alle 18 in campo, un po’ in ritardo rispetto all’orario fissato per i prossimi giorni.

«Ma la punta arriva?», chiedono ai cronisti un paio di coppie sulle quarantina, maglia rossoblù rigorosamente vintage, l’attesa si vede dalla gioia con cui vengono salutati i giocatori. Qualcuno riesce a superare gli agenti della sicurezza e abbraccia Lapadula.

In campo

Fa molto caldo, nessuna differenza rispetto a Cagliari nelle ore pomeridiane. Il clima migliora solo nel tardo pomeriggio, quando la seduta si è appena chiusa. Nicola e il suo staff lavorano sulla rapidità, prima senza palla (con esercizi di equilibrio e di resistenza) poi con il pallone, scambi veloci a tre con geometrie ben definite. Dopo circa 45 minuti ad alta intensità, cambio delle calzature: via quelle da partita, tutti con le scarpe da corsa, per una serie di fartlek: ripetute a tempo, corsa costante con cambi di ritmo, un esercizio massacrante ad alta intensità ripetuto quattro volte. Ognuno, cardiofrequenzimetro al polso, aveva la sua “zona” da rispettare, obiettivo migliorare la potenza aerobica. Perché? La risposta porta verso un calcio ad alta intensità, quello che predilige Nicola.

Il tecnico vuole presentare il 18 agosto una squadra al completo dal pèunto di vista dell’organico, ma anche capace da subito di “darci dentro”, con quelle quattro gare in casa nelle prime cinque messe lì, per ingolosire l’ambiente rossoblù. E oggi si ricomincia.

