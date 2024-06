Saint-Exupéry e l’incidente nel deserto 

«L’incidente nel Sahara nel 1935 durante il raid Parigi-Saigon in cui Antoine de Saint-Exupéry rimase per alcuni giorni con il meccanico Andre Prévot pressoché senza acqua e cibo, offre una straordinaria immagine di quello che lui fu come scrittore: un autore scarno, essenziale, sempre alla ricerca della parola esatta, spiritualmente profondissimo. Tutte cose che il deserto chiede all’uomo, pena la morte. Così Saint-Exupéry riesce non solo a salvarsi, ma riporta con sé il seme per il libro più amato del Novecento.»

Dell’autore e del libro, “Il Piccolo Principe”, uno dei più letti al mondo dopo la Bibbia, tradotto in 300 lingue e dialetti e venduto in oltre 200 milioni di copie, capolavoro assoluto il cui linguaggio poetico ne fa una sorta di parabola valida per i bambini ma soprattutto per gli adulti, ne parla lo scrittore piacentino Gabriele Dadati che a ottant’anni dalla morte ha ripercorso la vita di Antoine de Saint-Exupéry. Il risultato è una biografia snella, parziale perché ne “Le ali del Piccolo Principe” (Solferino, 288 pagg., 18,50 €) racconta solo le fasi dell’incidente quando fu costretto a un atterraggio di fortuna nel Sahara, i giorni di speranza e di sofferenza, e sprazzi del rapporto idilliaco-tempestoso con la moglie Consuelo che lo attendeva a Parigi.

Ci sono molte biografie che raccontano Saint-Exupéry come una leggenda della fase pionieristica dell’aviazione. Questa di Dadati però si sofferma sugli eventi che gli ispirarono la fiaba scritta quando stava per lasciare l’America perché temeva che la Francia fosse invasa dai nazisti. Nella fiaba c’è il suo grande amore per la Francia, il sogno di tornare a combattere di nuovo e lo fa, anche se lui faceva solo voli di ricognizione. E come un volatile solitario, dopo la partenza da Alghero dove visse da maggio a luglio del 1944, fu abbattuto da un aereo tedesco nel mar Tirreno. «La materia biografica», dice Dadati, «è il più possibile puntuale. Sono romanzeschi però il montaggio, per esempio con i lunghi sogni di Saint-Exupéry che ricorda il fratello François morto da ragazzino, e l’inevitabile necessità di integrare dove i documenti tacciono».

Si potrebbe individuare nel Piccolo Principe il fratello?

«È la mia intuizione. L’incidente nel Sahara diede a Saint-Exupéry l’ambientazione del suo capolavoro, il ricordo del fratello il personaggio. Del resto, guardando le fotografie dell’epoca, si vede come François sul letto di morte indossasse una vestaglietta e una sciarpa che ricordano molto quelle del Piccolo Principe. Così come il taglio di capelli e il volto».

Che uomo era?

«Innamorato della vita, sempre entusiasta delle proprie avventure e privo del senso del pericolo anche a fronte degli amici che morivano sui loro biplani. E così quella vita febbrile è diventata carburante per la scrittura».

Pare amasse tantissimo la moglie Consuelo, ma che la tradisse.

«Non c’era giorno, o quasi, in cui non litigassero fragorosamente, con la necessità in certi momenti di separare i domicili. Ma poi tornavano insieme. Era un amore ed erano tradimenti che rientravano in un modo di guardare al mondo».

Della produzione di Saint-Exupéry che cosa maggiormente l’ha interessata?

«Lo stile. Se leggiamo “Corriere del Sud”, “Volo di notte” e “Terra degli uomini” troviamo la lingua fatta solo di frasi esatte. La pulizia della pagina rende la prosa quasi invisibile, ma vibrante. Perché così ha risalto quello che davvero gli interessa: ancora una volta, la vita».

Perché lo scrittore è legato all’infanzia?

«Il padre muore quando lui ha quattro anni. Si ritrova solo con la madre, un fratello e tre sorelle. Un nucleo famigliare che si chiude su sé stesso. Sono come dita di una mano: nel momento in cui si serrano a pugno, stringono l’epoca in cui stanno vivendo».

Una fiaba con il bambino che muore non è triste?

«All’apparenza “Il Piccolo Principe” è un pacifico libro per bambini che parla di amicizia, di viaggio, di crescita, di come sono buffi i grandi. In realtà prende sul serio i grandi temi della vita, che insiste sul fatto che non si ottiene niente se non quello per cui si lavora, che ci si devono prendere responsabilità che dureranno per sempre e che alla fine, sì, c’è la morte».

