Sail for women, la vela come terapia contro i tumori  

La vela può diventare una preziosa terapia dell'anima. Una medicina - non convenzionale - per rendere i cicli di chemio e tutto ciò che una patologia tumorale comporta un pochino più leggera; come il vento del Golfo degli angeli, pronto a tingersi ancora una volta di rosa e a sposare la nobile causa della Sail for women: la veleggiata di beneficenza che per la sua quinta edizione riporta la prevenzione oncologica sulla terra ferma e la fa arrivare sino al mare.

Al timone della manifestazione un equipaggio speciale: l'Avas Sardegna (Armatori vela d'altura), e la onlus Salute Donna, associazione di pazienti oncologici attiva su tutto il territorio nazionale e che solo in Sardegna conta circa 150 iscritti. Tutti uniti per riuscire a raggiungere il nuovo traguardo. Anzi, due. «Per questa edizione abbiamo due importantissimi obiettivi: proseguire il programma di nutrizione oncologica avviato l’anno scorso e che ha dimostrato di avere benefici enormi sui pazienti, e acquistare i visori vr che in altre realtà ospedaliere del nord Italia e all'estero si sono rivelati fondamentali per migliorare il benessere dei pazienti soprattutto durante la chemioterapia», spiega Rita Grazietti, responsabile dell'Associazione alimentata dalla passione delle tante volontarie e che cammina grazie alle donazioni raccolte con i vari progetti portati avanti nel corso degli anni.

La Sail for women è uno di questi: una gigantesca macchina del bene che venerdì, dalle 16,30 alle 18,30, e sabato, dalle 10 alle 17, nel piazzale dell'Aquila (lungomare Su Siccu), porterà all'allestimento del Villaggio della salute, dove sarà possibile effettuare screening gratuiti con i diversi specialisti in prima linea per la nobile causa. Sino alla spettacolare veleggiata, che domenica, alle 11, vedrà un centinaio di barche, messe a disposizione dagli armatori, ospitare a bordo le pazienti pronte a prendere il largo e a mettere per un attimo da parte la malattia. Per dimostrare tutte insieme che la vita continua, anche quando capita di scontrarsi con il cancro.

RIPRODUZIONE RISERVATA