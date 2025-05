“Sail for women” in barca contro i tumori  

“Sail for Women”, la veleggiata per la lotta contro i tumori femminili, torna domenica nel Golfo degli Angeli per la sua sesta edizione. «Vogliamo superare il record delle 100 barche, sarà spettacolare» ha detto Carlo Cottiglia, presidente di Avas, Armatori vela d’altura Sardegna nel corso della presentazione ieri a Palazzo Bacaredd. Il percorso prevede la partenza dalla Sella del Diavolo, il passaggio davanti al Lido, all’Ospedale Marino, fino al Margine Rosso, per poi rientrare.

Prima dell'evento venerdì dalle 9.30 alle 19.30 e sabato dalle 9.30 alle 18 a su Siccu due giornate di prevenzione e screening con una ventina di professionisti divisi tra senologia, dermatologia, nutrizione, cardiologia, pneumologia, reumatologia, urologia, fisiatria e educazione sanitaria pediatrica. Due postazioni per imparare le tecniche di rianimazione su adulti e bambini. «L'organizzazione è stata un'impresa, ma sono circondata da amiche che credono in quello che facciamo», ha detto commossa Francesca Bruder, oncologa del Businco. «Da sempre sensibile ai miei pazienti, la perdita di mia madre mi ha reso ancora più determinata». E ancora, esperti in estetica oncologica, armocromia, uno staff di infermiere e infermieri che si occuperanno dei controlli di pressione, glicemia e saturazione. Coinvolto anche l'Avis con 20 donatori già prenotati. «La prevenzione è fondamentale» ha ricordato Rita Grazietti di Salute Donna Onlus. «Sono stata operata 10 anni fa per un tumore al seno: se avessi aspettato i sintomi, non l’avrei scoperto in tempo».L’obiettivo di quest’anno è acquistare un ecografo portatile.

