Saif ur Rehman Raja  stasera a Cagliari col suo libro “Hijra”  

Appuntamento questa sera a Cagliari, alle 18, alla Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Orta per la presentazione di “Hijra” di Saif ur Rehman Raja che sarà accompagnato dalla giornalista Maddalena Brunetti e dal mediatore culturale Mamadou Mbengue. Un libro coraggioso in cui l’autore, di origine pakistana, racconta le difficoltà di crescere in Italia e la strada fatta per riuscire ad autodefinirsi

Troppo pakistano per gli italiani, troppo italiano per i pakistani. Saif si ritrova a crescere senza più un Paese che lo riconosca, ma anche senza una famiglia che lo accolga perché è omosessuale, un hijra - mezzo uomo - come lo definisce suo padre. Schiacciato tra un doppio pregiudizio, Saif ur Rehman Raja, scrittore e pedagogista, racconta la strada fatta per strapparsi le etichette che gli altri gli avevano attaccato addosso e iniziare ad autodefinirsi. “Hijra” è un libro coraggioso che racconta un percorso difficile verso un’identità che troppo spesso gli altri pretendono di definire. Un’autobiografia che, però, racconta la storia di tanti ragazzi di seconda generazione lasciati in bilico tra due culture che li contendono, respingono e giudicano senza lasciare loro lo spazio per crescere e sviluppare la propria identità. Per questo la presentazione di “Hijra” è stata organizzata dal progetto Accresce.

