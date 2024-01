Saif, il clochard che vende abiti (molto) usati 

La boutique vista mare non ha licenza nè pareti. “Un pezzo cinque euro”, si legge al centro del foglio di carta piazzato fronte strada: insegna rudimentale ma efficace. Il venditore è momentaneamente sotto le coperte, ma basta avvicinarsi per capire che è pronto a concludere l’affare. «Ho tutte le taglie, uomo, donna e bambino». Ci sa decisamente fare Saif, nato in Tunisia quarant’anni fa e a Cagliari da otto. La vena imprenditoriale è decisamente più recente: «Ho aperto qualche giorno fa, cerco di guadagnarmi da vivere onestamente», dice mentre infila le scarpe e sistema il berretto di lana.

Casa-negozio

È tutto concentrato in pochi metri, nell'area del Porto lungo il molo Sant'Agostino. La panchina per letto, una palma per scaffale e le fioriere accanto, dove di fiori non ne sono probabilmente mai cresciuti, utilizzate per disporre il campionario. «Questi sono gli ultimi arrivi. Tutta roba di qualità», assicura Saif. Ed è talmente convincente e simpatico che alla fine viene quasi spontaneo credergli. Così non sembrano neppure troppo malandati i due cuscini nati bianchi e oggi color caffellatte che spaccia per pezzo forte della collezione. Ci sono scarpe da uomo numero 40 o 42, una felpa rossa palesemente slabbrata, maglioni, giacche e una vasta scelta di magliette a maniche corte. Ma non dev’essere giornata d'affari. «Non ho ancora venduto», racconta mentre tenta di rifilare una vestaglia con un buco. «È la sua taglia, le starebbe benissimo».

«Vita ingiusta»

«La vita non è giusta». Lo ripete più volte, Saif, che parla un po’ in italiano e un po’ in francese, e intanto con lo sguardo scavalca l'orizzonte e sembra perdersi nel pezzo di mondo lasciato per non si capisce quale ragione. «Sono stato costretto ad andarmene per alcune situazioni complicate. Sono arrivato senza documenti, adesso sono in regola». Si limita a spiegare il titolare - senza titolo - dell'ultimo negozio aperto in città: tirato su per disperazione e alimentato dalla carità. «Per mangiare mi aiutano la Croce Rossa e altri volontari. Ma mi creda, anche quando non si soffre la fame non è certo bello vivere per strada senza neanche un euro. Quando non hai nulla finisci per diventare invisibile». Anche se decidi di darti da fare e piuttosto che chiedere l'elemosina arrivi ad appendere quel cartello che cattura lo sguardo degli automobilisti di passaggio ma riesce a fare poco altro. Alla fine finiscono tutti per andare dritti.

La famiglia

«A lei sembra giusta la vita?», domanda Saif, che è fin troppo galante e sull'avambraccio destro ha tatuato il nome del fratello Walid. «Abita in America. Non so come stia, spero meglio di me». E poi aggiunge che peggio non è possibile. Ma se si prova a capire di più sul suo passato smette improvvisamente di sorridere e si limita a raccontare la traversata iniziata da clandestino. Dentro un barcone troppo piccolo per contenere sogni e speranze di chi come lui ha cercato il riscatto altrove. Lo attende ancora, fermo su quella panchina affacciata sul mare, che funge da zona notte e da sala da pranzo. Con le grucce appese alla palma e i coinquilini che arrivano col buio e finiscono per occupare le sedute vicine. Come se fosse un gigantesco condominio senza limite di capienza e pronto ad accogliere gli ultimi. Qualcuno ha persino pensato di scriverlo, in francese, al centro della t-shirt rosa in vendita a cinque euro. «Non è giusto». Allora lo ripete, Saif, nel suo negozio improvvisato dove di clienti se ne vedono pochi e anche il riscatto tarda ad arrivare. «Vorrei un lavoro vero e dignitoso. Sono bravo con il bricolage», dice mentre piega bene la roba. E prima di salutare ritira fuori la vestaglia col buco.

