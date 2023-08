Saied cambia il premier  

Entrata dalla porta principale con una nomina, due mesi dopo il colpo di forza del presidente Kais Saied del 25 luglio 2021, prima donna a guidare un governo in Tunisia, la professoressa di geologia Najla Bouden esce dalla porta di servizio. Saied ha deciso la sua sostituzione con Ahmed Hachani, sconosciuto al grande pubblico, ex dirigente della Banca centrale, laureato in Giurisprudenza nella facoltà dove Saied ha insegnato. Un terremoto politico in un momento delicato per il Paese.