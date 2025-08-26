Sagre sul Lungomare, polemica servita 

Le sagre sul Lungomare Barcellona sono diventate una questione politica. Un cannone contro la giunta Cacciotto. Le critiche sono arrivate pure dai banchi della maggioranza. Il consigliere comunale di Città Viva, Giampietro Moro, non ha usato mezzi termini: «Alghero non può essere paragonata a un paese qualunque – ha detto – e deve avere il coraggio di dire anche dei no. Non si può riempire il salotto della città di fritto misto, torrone e musica da discoteca fino alle tre del mattino senza regole e senza condizioni». Moro, sostenuto dai gruppi M5S e Avs, punta il dito contro la mancanza di programmazione e di equilibrio: bene le manifestazioni dei cittadini e degli imprenditori locali ma, sostiene, vanno scelte con attenzione date, luoghi e modalità, magari spostandole in quartieri periferici o in periodi meno delicati della stagione estiva.

In confusione

Alessandro Cocco dei Fratelli d’Italia ha accusato la sinistra di totale confusione. «Non si possono patrocinare eventi con la Fondazione Alghero e poi rinnegarli il giorno dopo. È la fotografia plastica di un governo cittadino senza coerenza né visione». Anche Marco Di Gangi, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, è intervenuto nel dibattito, sottolineando il paradosso di una città che cresce nei numeri turistici ma soffre di incoerenza nell’offerta. «Il problema non è il turismo di massa – spiega – ma la gestione casuale. Senza una strategia chiara, Alghero rischia di apparire disordinata e contraddittoria». Dalla parte degli operatori economici, la voce di Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio Alghero, che invita a distinguere tra eventi autentici e iniziative improvvisate. «Il Lungomare Barcellona è una vetrina naturale per la nostra economia e non può ospitare pseudo-eventi che nulla richiamano se non l’attività degli organizzatori. Nessuno è contro sagre e fiere, ma devono essere tematiche, identitarie e davvero capaci di promuovere il territorio». Tanti cittadini e operatori turistici sui social hanno definito la serata un “funerale della città”, segnalando caos, sporcizia e un’immagine poco edificante per una località che ambisce al turismo di qualità.

Dalla Giunta

L’assessore Enrico Daga, infine, è convinto che un mercatino o una sagra «possono rappresentare un elemento di colore, parte della vitalità cittadina. Il problema non è la presenza di vita, ma l’assenza di regole e coerenza. Oggi la città sta costruendo un modello che mette insieme ordine, decoro e vitalità, distinguendo il folklore autentico da ciò che rischia di diventare degrado».

