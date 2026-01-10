Sagre, strade e pulizia per l’estate 

Un milione di euro dall’imposta di soggiorno, secondo le previsioni, in arrivo nel 2026 ma l’incasso - in fase previsionale si tende ad abbassare la stima - potrebbe raggiungere e superare quello del 2025 pari a un milione e settantamila euro. Introiti record a Muravera grazie soprattutto a Costa Rei «e infatti - sottolinea l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – gran parte delle somme le stiamo reinvestendo sulla nostra principale meta turistica».

La strategia

Tre i punti cardine per l’utilizzo degli introiti: manifestazioni, decoro e manutenzione del patrimonio pubblico. «A differenza dello scorso anno – chiarisce Plaisant – abbiamo messo a disposizione 150mila euro per l’igiene urbana, e cioè un servizio extra per la raccolta dei rifiuti abbandonati dagli incivili soprattutto a Costa Rei».

Otto le voci che compaiono della delibera approvata dalla Giunta comunale: 300mila euro, appunto, per manifestazioni e spettacoli (la fanno da padrone la Sagra degli Agrumi e Maskaras), 250mila per interventi di manutenzione ordinaria (compresi verde e pulizia dei litorali), 150mila per la promozione turistica e mobilità (rientra nella voce anche il bus navetta estivo da e per Costa Rei) e 150mila euro, appunto, per l’igiene urbana «ed eventuali servizi aggiuntivi». E ancora – così come lo scorso anno – 60mila euro per la gestione museale, 50mila per «interventi straordinari di accoglienza turistica», 20mila per la valorizzazione dei siti archeologici e altri ventimila per la protezione e vigilanza dei siti di importanza turistica. Alla fine – rispetto allo scorso anno – qualche soldo in meno per le manifestazioni (erano 330mila euro) e molta più attenzione al decoro e alla tutela del bene pubblico. Voci di spesa che, in ogni caso, potranno essere riviste durante il 2026.

Litorale

Sempre a Costa Rei - numeri record anche nel 2025, la stima (dati ancora non ufficiali) è di circa 800mila presenze – a gennaio dovrebbero partire i lavori da quasi trecentomila euro per riasfaltare tutta la via principale (via Ichnusa, oltre 2 chilometri) e altri brevi tratti. Fra questi la centrale via Colombo: «Non appena sarà asfaltata a nuovo – spiega Fabio Piras, assessore alla viabilità – proprio in via Colombo introdurremo il senso unico, così come avevamo previsto in accordo col centro commerciale naturale di Costa Rei. L’obiettivo è trasformarlo in un piccolo salotto pedonale». Altri 254mila euro invece, anche questi provenienti dall’imposta di soggiorno (introiti precedenti al 2025), sono stati messi a correre per il rifacimento della pista ciclabile che collega l’ingresso nord con Piscina Rei e della piazza di Nostra Signora di Bonaria. Lavori però in fortissimo ritardo.

