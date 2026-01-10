VaiOnline
Muravera.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Sagre, strade e pulizia per l’estate 

Così il Comune spenderà il milione di euro della tassa di soggiorno 

Un milione di euro dall’imposta di soggiorno, secondo le previsioni, in arrivo nel 2026 ma l’incasso - in fase previsionale si tende ad abbassare la stima - potrebbe raggiungere e superare quello del 2025 pari a un milione e settantamila euro. Introiti record a Muravera grazie soprattutto a Costa Rei «e infatti - sottolinea l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – gran parte delle somme le stiamo reinvestendo sulla nostra principale meta turistica».

La strategia

Tre i punti cardine per l’utilizzo degli introiti: manifestazioni, decoro e manutenzione del patrimonio pubblico. «A differenza dello scorso anno – chiarisce Plaisant – abbiamo messo a disposizione 150mila euro per l’igiene urbana, e cioè un servizio extra per la raccolta dei rifiuti abbandonati dagli incivili soprattutto a Costa Rei».

Otto le voci che compaiono della delibera approvata dalla Giunta comunale: 300mila euro, appunto, per manifestazioni e spettacoli (la fanno da padrone la Sagra degli Agrumi e Maskaras), 250mila per interventi di manutenzione ordinaria (compresi verde e pulizia dei litorali), 150mila per la promozione turistica e mobilità (rientra nella voce anche il bus navetta estivo da e per Costa Rei) e 150mila euro, appunto, per l’igiene urbana «ed eventuali servizi aggiuntivi». E ancora – così come lo scorso anno – 60mila euro per la gestione museale, 50mila per «interventi straordinari di accoglienza turistica», 20mila per la valorizzazione dei siti archeologici e altri ventimila per la protezione e vigilanza dei siti di importanza turistica. Alla fine – rispetto allo scorso anno – qualche soldo in meno per le manifestazioni (erano 330mila euro) e molta più attenzione al decoro e alla tutela del bene pubblico. Voci di spesa che, in ogni caso, potranno essere riviste durante il 2026.

Litorale

Sempre a Costa Rei - numeri record anche nel 2025, la stima (dati ancora non ufficiali) è di circa 800mila presenze – a gennaio dovrebbero partire i lavori da quasi trecentomila euro per riasfaltare tutta la via principale (via Ichnusa, oltre 2 chilometri) e altri brevi tratti. Fra questi la centrale via Colombo: «Non appena sarà asfaltata a nuovo – spiega Fabio Piras, assessore alla viabilità – proprio in via Colombo introdurremo il senso unico, così come avevamo previsto in accordo col centro commerciale naturale di Costa Rei. L’obiettivo è trasformarlo in un piccolo salotto pedonale». Altri 254mila euro invece, anche questi provenienti dall’imposta di soggiorno (introiti precedenti al 2025), sono stati messi a correre per il rifacimento della pista ciclabile che collega l’ingresso nord con Piscina Rei e della piazza di Nostra Signora di Bonaria. Lavori però in fortissimo ritardo.

