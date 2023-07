Sagre storiche con il bollino blu 

Da tradizionali sagre paesane a vetrine internazionali. Per celebrare sapori e qualità di maialetto, prosciutto, caglio di capretto e lumache le Pro loco che ne promuovono la bontà - Baunei, Talana, Urzulei e Ossi - aspirano al bollino di qualità. Alle rispettive rassegne le associazioni turistiche vogliono scucire l’etichetta di evento locale, limitativa per la promozione, per affacciarsi (anche) ai mercati esteri. «Tanto di cappello per i gourmet ma io il cappello me lo levo per il prodotto tradizionale», afferma Rino Furlan, ispettore dell’Unpli nazionale ospite in questi giorni del presidente regionale, Raffaele Sestu. «Se non ci fossero le Pro loco - aggiunge Furlan - questi eventi scomparirebbero».

L’obiettivo

Ci sono manifestazioni gastronomiche, come quella della sagra del prosciutto di Talana in programma il 6 agosto prossimo, giunte alla 30esima edizione. È la più longeva tra le quattro che vogliono fregiarsi del marchio “sagre di qualità”. A Baunei la sagra del maialetto, che si è tenuta sabato sera, ha raggiunto l’edizione numero 19. A Urzulei la festa che ha celebrato il caglio si è celebrata il primo luglio scorso, mentre il 15 luglio a Ossi ha messo in vetrina le lumache. «In Unpli l’idea di qualificare le manifestazioni - spiega Furlan - risale al 2018. Lo spirito è farle conoscere anche a livello mondiale». Le quattro sagre in corsa per conquistare il bollino di qualità cercano di uscire dai confini regionali per raggiungere mercati internazionali che potrebbero favorire anche una nuova economia. «Far parte di una grande famiglia nazionale come quella dell’Unpli - è il commento di Raffaele Sestu - permette ai territori di avere privilegi e riconoscimenti. Le quattro sagre otterranno il marchio di qualità nel corso di un evento che si terrà il prossimo febbraio a Palazzo Madama». Anche altre sagre ogliastrine potrebbero presto entrare nel novero di qualità. «Stiamo valutando altre ipotesi, come quella della carne di capra che si svolge ad agosto a Santa Maria Navarrese. Ma ribadisco che far parte dell’Unpli consente di raggiungere vetrine eccezionali».

Il rischio

Ma non è tutto oro ciò che luccica, perché intorno alle sagre ruota anche qualche incognita legata alla burocrazia. Per organizzare questi eventi è previsto un percorso autorizzativo importante che presenta costi esagerati con dichiarazioni di conformità simili a quelle dei grandi spettacoli. C’è il rischio - avverte Furlan – che qualche Pro Loco, come già successo, alzi bandiera bianca».

RIPRODUZIONE RISERVATA