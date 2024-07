Sagre, giro d’affari da piccola impresa 

Aggregazione, divertimento, relax con gli amici. Ma anche un discreto giro di affari. Forse non produrrà fatturati da colosso industriale, ma il mondo della sagre nel Sulcis Iglesiente muove un business da 200 mila euro da maggio a ottobre. Per la felicità anche dei produttori locali che devono a questi momenti di socializzazione la possibilità di far quadrare i conti.

Gli appuntamenti

Da tempo, infatti, il sud ovest sardo da Fluminimaggiore a Teulada ha visto proliferare le iniziative legate a sagre o feste dedicato alle più disparate e antiche tradizioni gastronomiche legate a carni, pesci, pasta, formaggi, ortaggi, dolci, vini. Così anche quest’anno i 23 Comuni del Sulcis Iglesiente offrono complessivamente attorno alle 40-45 iniziative. Alcune già decollate a maggio, altre in programma fino ai primi di autunno. E per offrire ai partecipanti un degno banchetto, da qualche parte le merci e le materie base andranno pur comprate (anche quando certe pietanze sono fatte in case): «Acquistiamo prodotti rigorosamente locali - sottolinea Sandro Mereu, dirigente del Coordinamento associazioni Bacu Abis, e primo firmatario di una mozione che consente al Comune di Carbonia di contribuire alle spese delle sagre - nonostante fare cassa non sia l’obiettivo, talora se resta qualche euro lo reimpieghiamo in servizio per la comunità». Organizzare una sagra costa dai 3.500 ai 4.000 euro e gli organizzatori non derogano da un principio etico: «Aiutiamo l’economia locale - rimarca Carlo Manca, associazione Santa Barbara Bacu Abis – vero è che talora i produttori ci vengono incontro con prezzi calmierati quando acquistiamo grossi quantitativi: una piccola economia che stiamo incrementando». A Giba è possibile scegliere fra una decina di sagre. Ha innescato una macchia produttiva non indifferente: «Da 4.000 euro di media in conto spese - analizza Cristian Tomaso Mei, dirigente Pro Loco – si schizza a 7-8.000 euro se si propone intrattenimento e anche in questo caso si fomenta una parte dell’economia, quella degli spettacoli e degli artisti locali». La filantropia di diversi produttori che quasi regalano la merce «permette – spiega Silvaldo Erras, storico dirigente della Pro Loco di Portoscuso – di tenere bassi i prezzi di partecipazione che sono fra i 12 i 20 euro ma al cospetto di porzioni ragguardevoli e cucina di qualità».

I fondi

Sagra è anche sinonimo di un altro aspetto: staccando il biglietto del pasto di diventare partner di iniziative, come talora accade a Masainas, altra regina delle sagre: «Non facciamo mistero che finanziamo la nostra squadra di calcio – racconta Gianmarco Fai, organizzatore di sagre e dirigente dell’Atletico Masainas - ma per essere rispettosi dei nostri sostenitori ogni acquisto lo facciamo qui: è il nostro welfare».

