Sagre estive, ecco i fondi 

Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa (Bim) ha erogato 96mila euro per sostenere le manifestazioni culturali, ludiche e ricreative dei comuni consorziati. Fanno parte dell’ente ben 12 paesi ( Armungia , Ballao , Goni , San Nicolò Gerrei , San Basilio , Silius , Villasalto , Mandas , Siurgus Donigala , Villaputzu , San Vito e Muravera ).

Ogni amministrazione riceverà 8mila euro per organizzare il programma. L’ente, il cui presidente è il sindaco di San Nicolò Gerrei, Stefano Soro, mette a disposizione questi fondi, per il secondo anno consecutivo, con l’obbiettivo di aiutare i comuni a sostenere e promuovere tutte le attività di interesse popolare e culturale, come la lettura, le varie feste e sagre patronali, le manifestazioni enogastronomiche, ma anche le attività estive rivolte ai minori. (s. m.)

