Sagre e fiere, ecco i contributi 

Arriva una boccata d’ossigeno per l’organizzazione di una serie di importanti manifestazioni ed iniziative nell’Oristanese. Sono complessivamente tredici per un importo totale di 137mila euro i progetti “premiati” e finanziati dalla Fondazione di Sardegna attraverso il bando “Sviluppo locale 2024” per il quali erano disponibili un milione 105mila euro.

I contributi andranno a sostenere eventi e sagre per la promozione del territorio, dei prodotti tipici locali e di nicchia (vernaccia, lorighittas, polenta, carciofo, bottarga) ma non mancano neppure gli interventi sulla cultura e l’artigianato, promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. Così come sempre, l’ente ha pubblicato l’elenco dei beneficiari nei primi mesi dell’anno al fine di consentire il pronto avvio della programmazione.

I beneficiari

Si parte con i 12mila euro assegnati a “ Dromos e il Sinis” appuntamento organizzato dall’associazione culturale Dromos, mentre sempre nel territorio ed in particolare al Comune di Cabras vengono anche destinati 15mila euro per il “Festival della bottarga”. Sempre in tema di valorizzazione delle produzioni locali, al Comune di Siamaggiore per la “Festa del carciofo” sono andati 15mila euro; identica somma è stata finanziata alla Pro Loco di Arborea per la quarantunesima edizione della “Sagra della polenta”.

Il Comune di Sedilo per “Zenias de Atonzu” riceverà sempre 15mila euro, così come il Comune di Solarussa potrà disporre di 7mila euro per promuovere “Vernaccia e tradizione”. La Pro Loco di Fordongianus si è vista assegnare 5mila euro per “Mestieri, passioni e sapori a…Forum”, mentre l’associazione culturale sportiva e ricreativa Chentu Zenias operante nel Guilcier ha portato a casa 10mila per il “Festival delle piante officinali ed aromatiche”.

Fiera e gastronomia

Stessa cifra di 10mila euro al Comune di Terralba per “Gustando Marceddì festival 2024”. Due interventi di 10mila euro ciascuno anche per le vetrine storiche dell’artigianato: il primo al Comune di Mogoro per la 63ª “Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna”, l’altro al Comune di Samugheo per la 57ª “Mostra dell'artigianato sardo - Tessingiu”. Al Circolo di lettura 1852 di Ghilarza sono stati riconosciuti invece 5mila euro per il lavoro di digitalizzazione, messa in rete dell'archivio storico, recupero, valorizzazione e conservazione di testi e documenti storici della biblioteca. Il Comune di Morgongiori è beneficiario di 8mila euro per la iniziativa “Monte Arci in festa 2024” viaggio esperienziale tra loghittas e scaba cresia.

