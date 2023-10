Sagre e cultura, un mese di eventi 

A Macomer tutto pronto per il novembre culturale. Si parte il 9, con l’avvio della stagione teatrale, che coincide con la riapertura, dopo circa otto anni, dello storico cinema teatro Costantino. Seguirà, tra il 10 e il 12 novembre, la XXV rassegna regionale di S’Antunna, con la seconda mostra regionale micologica e altre manifestazioni di contorno, nello storico stabilimento lanario sardo, la ex Alas. Organizzano Pro Loco, cooperativa Esedra e Comune.

Il 18 novembre si prosegue con la sagra regionale di “Su piritzolu” curata dall’associazione Binzatteris. Dal 23 al 26 novembre, nelle ex caserme Mura, la XXI mostra del libro edito in Sardegna. «Novembre diventa un mese importante - dice l’assessora alla Cultura, Fabiana Cugusi -. Sarà in vetrina l’intera cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA