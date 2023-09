Sagrato della chiesa, via libera al progetto 

Grandi sezioni quadrate in cemento martellato delimitate da bordi in marmo, listoni in legno e panchine in prossimità delle aree ombreggiate, tanto verde, nessuna barriera architettonica. Sarà così il nuovo sagrato di Santa Maria degli Angeli e la nuova piazza adiacente alla chiesa di Flumini: un intervento da 500 mila euro, approvato dalla Giunta allo scopo di «dare una svolta definitiva a tutto il compendio a ridosso di via dell’Autonomia, con una riqualificazione architettonica e funzionale di pregio».

