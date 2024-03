Sagra di Sant’Efis, esclusa la Pro Loco 

Dopo oltre mezzo secolo si cambia. Il paese di Teulada sarà rappresentato nella sfilata del primo maggio per Sant’Efisio dal gruppo pastorale Candelieri de Su Cramu. La Pro Loco si accomoda in panchina, lo ha deciso il direttore artistico della sagra più importante della Sardegna, Ottavio Nieddu. Ed è polemica. La presidente dell’associazione Francesca Monni ha espresso il suo pensiero in una lettera pubblicata sui social e spedita ai Comuni di Teulada e di Cagliari: «Non nascondo il malumore che tale trattamento ha suscitato, considerando che l’evento dovrebbe essere “inclusivo”, mentre la Pro Loco si è sentita esclusa. Eppure la nostra associazione partecipa da quasi 60 anni con entusiasmo e devozione alla processione del Martire guerriero».

La “bocciatura”

Il primo a rispondere alla Pro Loco di Teulada a stretto giro di posta è stato il Comune di Cagliari: «La presenza alla sfilata non è scontata per nessuno; ci si iscrive, si fanno i turni e si diramano gli inviti. Inoltre le autorità ripongono piena fiducia nell’operato della direzione artistica».

Ottavio Nieddu non ci sta a passare per l’autocrate di turno; tutt’altro, visto che la selezione dei gruppi nasce dall’esame di quel che accade nella cura del costume tradizionale, ricordando che Sant’Efisio è sì vetrina mondiale ma anche specchio di quel che merita di essere tutelato e mostrato. «Più che concentrarsi sulla Pro Loco di Teulada (perché non è il primo caso di alternanza e altri ce ne saranno) si deve ricordare che siamo tutti chiamati a far del nostro meglio e per le nostre scelte verremo giudicati, io per primo. I gruppi folk, nei paesi, devono parlarsi, pensare a delle fusioni e assonanze, piuttosto che coltivare inutili beghe».

La soddisfazione

La brusca esclusione della Pro Loco ha destato scalpore a Teulada. Anche se in tanti riconoscono il valore dei Candelieri de Su Cramu, il gruppo che sfilerà sia per Sant’Efisio sia per la processione di Sant’Antioco, festa di rilievo dedicata al Patrono della Sardegna. Rossano Urru, direttore di Su Cramu, non nasconde la sua soddisfazione: «È un premio al lavoro svolto. Non è il momento delle polemiche ma quello di concentrarci per far bene». E per il futuro Urru apre a collaborazioni con gli altri gruppi folkloristici di Teulada.

