Sagra dell’uva, folla al corteo 

Il ritmo incessante della trallallera accompagna il corteo di traccas e trattori che si snoda per le vie della città. Vista dal carro della Pro loco la sfilata è un lungo serpentone allegro che rivive la gioia che si ripeteva alla fine di ogni vendemmia, ogni volta che si tornava stanchi dai campi e poi ci si sedeva a mangiare e a bere per festeggiare il raccolto.

E in questi trattori addobbati sembra davvero di fare un tuffo nel passato. Perché anche questa Sagra dell’uva 2023, organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Elena è un successo.

Federica Picci che guida allegra il carro della Pro Loco ci ha messo una settimana per prepararlo con tutta la sua compagnia. «La mattina presto siamo andati a raccogliere su moddizzi , ossia il lentisco», racconta, «e poi lo abbiamo intrecciato con le canne, rivisitando una scena della vita contadina». E infatti si sta tutti seduti a tavola a mangiare pane e formaggio e salsiccia e malloreddus e a cantare a squarciagola. Perché oggi c’è spazio soltanto per la festa.

Zio Pipioni

Ne sa qualcosa l’uomo che sta davanti con il carro de Sa Bingia de ziu Pipioni, una perfetta ricostruzione della vigna. «Sono figlio di un agricoltore e sono sempre stato in campagna» racconta zio Pipioni, all’anagrafe Ignazio Cabras, «e ho continuato il mestiere di mio padre. Seguo ancora la vigna anche se la produzione ormai basta solo per noi. Ma questa Sagra dell’uva è un appuntamento a cui non si può mancare».

Il carro della Proloco prosegue lento per le strade della città. Ed è nel centro storico che vibra l’amore dei quartesi: è in piazza IV Novembre, in via Garibaldi, in via Bonaria, in Piazza Azuni e in piazza Sant’Elena che si raggruppano centinaia di persone con le mani tese per prendere l’uva e gli altri prodotti offerti in dono.

Is binnenadoris

Ad aprire il corteo sono le launeddas e poi ancora is binnenadoris con in testa Teresa Scintu, i gruppi folk e poi le enotraccas, tante, tantissime, una trentina alcune trasformate in piccole stanze, dove si arrostiscono porchetti, anguille e salsiccia e si beve alla salute.

Alessia Sarritzu ha 18 anni è sembra ancora più piccola dentro un enorme trattore che governa orgogliosa. «Abbiamo messo tutti gli attrezzi che si usavano nel passato come un vecchio tino, la sella per il cavallo». Antonello Ibba è uno dei più longevi. «Partecipo alla Sagra da 23 anni, ma prima venivo con mi padre». È buio quando arriviamo in piazza Sant’Elena per la benedizione e la distribuzione dell’uva.

Intanto la festa per la patrona prosegue anche oggi. Alle 17 da via Umberto parte la corsa ciclistica in rosa e mezz’ora dopo in piazza Sant’Elena la gara ciclistica Coppa sagra dell’uva. E per finire alle 21,30 nel palco sul sagrato la commedia dialettale in lingua sarda campidanese “Sa bingia de Sidoru” dell’associazione teatrale Sacro Cuore.

