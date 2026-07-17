Sagra delle pesche, weekend di gusto e tradizioni 

A San Sperate, questo weekend, torna l’appuntamento con la Sagra delle Pesche, organizzata da Pro loco e amministrazione comunale, e giunta alla sua 63esima edizione. Si parte oggi, alle 11 nella sala consiliare, con la cerimonia di assegnazione della “Pesca d’oro”, riconoscimento per i cittadini che si sono distinti nella vita del paese. Spettacoli itineranti animeranno le piazze e le vie nei due giorni di festa: oggi, dalle 19, spettacoli di burattini e gruppi folk intratterranno bambini e adulti; domani, invece, dalle 19.30 le maschere tipiche dei “Cerbus di Sinnai” sfileranno per le vie del centro. Non mancheranno anche le occasioni per degustare il prodotto tipico negli stand allestiti nella piazza Gramsci e grazie alla vendita diretta dei produttori locali. Appuntamento poi domani alle 20 in piazza New York, dove lo chef Bruno Pinna darà dimostrazione della versatilità della pesca in cucina in uno show cooking. Una sagra all’insegna non solo del cibo e dell’intrattenimento, ma anche della cultura: numerose, infatti, saranno le mostre sparse per gli angoli del paese museo che ne racconteranno l’arte e le tradizioni. Tra queste, la mostra collettiva di pittura e scultura ospitata al Museo del Crudo. Musica e spettacolo chiuderanno le due serate: dal jazz allo show musicale anni ‘90/2000, fino al concerto della band Famiglia Tamurita domani alle 21,30.

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