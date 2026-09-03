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Gonnosfanadiga.
04 settembre 2026 alle 00:45

Sagra delle olive: «Facciamola in paese» 

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Mettere da parte l’io e costruire un noi. È il senso dell’incontro che martedì, nell’aula consiliare di Gonnosfanadiga, ha riunito Comune, commercianti, imprenditori, agricoltori e Pro Loco. Un confronto nato dalla richiesta dei commercianti per una collaborazione più stretta in vista delle iniziative pubbliche.

Al centro del discorso c’è la Sagra delle olive, principale appuntamento gonnese e occasione per valorizzare l’economia agroalimentare locale. «Se si fa sinergia si possono realizzare cose concrete», ha affermato il sindaco Andrea Floris, invitando a superare l’individualismo e a costruire un “noi”. I commercianti hanno manifestato la volontà di essere parte attiva: «Tutti noi vogliamo contribuire». La loro proposta è riportare la Sagra nel centro abitato, coinvolgendo le attività e valorizzando la rinnovata gradinata.

Tra le ipotesi dunque, l’organizzazione lungo via Porru Bonelli. Il vicesindaco Raffaele Pes e gli altri consiglieri hanno affrontato le questioni relative a spazi, stand, gazebo e sicurezza. «Se c’è la volontà, valuteremo insieme come poterlo fare», ha detto Pes. Il Comune ha stanziato 25mila euro e richiesto alla Regione altri 23mila per l'iniziativa. L’intenzione è affidare la realizzazione alla Pro Loco, coinvolgendo le attività locali. La prossima riunione è fissata per il 14 settembre alle 19.

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