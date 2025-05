Sagra delle cozze, in migliaia al parco 

Si rinnova da settant'anni anni ma l'attesa in città è quella della prima volta: la Sagra delle cozze de Sa festa Manna de Mesu Maju, ieri, ha richiamato migliaia di affezionati e curiosi arrivati al parco urbano Fausto Noce per degustare i frutti di mare coltivati nel golfo di Olbia, annaffiati da fiumi di vermentino. Servite circa quindicimila porzioni, su due pentoloni del diametro di quasi due metri, il Comitato dei festeggiamenti ha cotto (rigorosamente alla marinara) trenta quintali di cozze preparate, dalle prime ore del mattino, da una squadra di sessanta irriducibili volontari.

Ai fornelli, una brigata di sette persone e cinquanta alla distruzione dei mitili: tutti in fila, al ritmo del sound check del cantautore romano Fabrizio Moro che, qualche ora dopo, ha cantato dal palco allestito per la festa di San Simplicio, e tra le bancarelle, con i prodotti artigianali e i manufatti realizzati dalle associazioni cittadine, prese d'assalto per i tipici panini caddozzi. Oggi pomeriggio, nel viale Isola Bianca, il Palio della Stella, giostra equestre in cui i ventisei Comuni galluresi si contendono lo stendardo con l'effige del Santo patrono di Olbia da custodire in municipio. La manifestazione sarà trasmesso in diretta su Videolina. (t. c.)

