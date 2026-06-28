Sagra delle ciliegie, grande successo di pubblico 

La ciliegia è da tutto esaurito. Migliaia di persone si sono riversate nel fine settimana a Lanusei per la fiera. Un’edizione, la quarantunesima, da incorniciare: dà il via al cartellone estivo lanuseino. Quattordici cantine, con il compito di deliziare i palati più esigenti. Missione compiuta, non è rimasta neanche la classica ciliegina sulla torta, tutto finito. Musica, balli, folklore, presentazione di libri, convegni, mostre, degustazioni e artigianato. In lista c’erano tutti gli ingredienti per la buona riuscita della festa. Il caldo torrido non ha limitato le presenze. Un esercito di consensi per una festa che ha colorato la cittadina e accontentato un pubblico eterogeneo. Pro Loco e Comune insieme nell’organizzazione incassano il successo. «Non ci aspettavamo questo grandissimo afflusso di persone – dice il presidente della Pro Loco, Giandomenico Contu - già sabato notte alcune cantine avevano terminato i pasti che di solito si servono in un intero fine settimana. Il bilancio della fiera è assolutamente positivo, abbiamo registrato un vero e proprio boom». Ieri in piazza sul finire del giorno “Ciliegie per tutti” e l’arrivederci in musica. Il tempo di riposarsi e poi si ripartirà, come sempre, a progettare la fiera dell’anno che verrà.

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