Sagra delle castagne e nocciole, record di visitatori tra stand e musica 

Che si andasse verso il tutto esaurito lo si era capito già dalla serata di sabato, quando alla spicciolata sono arrivati i primi visitatori con una macchina dell’accoglienza andata avanti fino a notte fonda.

Ieri, per Aritzo, la giornata di consacrazione in una 54esima Sagra delle castagne e delle nocciole da record, con la fiumana di auto, bus e camper estesa fino a Belvì e oltre il valico di Cossatzu. Migliaia le presenze per la kermesse organizzata dal Centro commerciale naturale in sinergia con i produttori Orroas, Consulta giovani e la regia del Comune.

Al mattino l’apertura dei percorsi dell’agroalimentare e artigianato, con la distribuzione di castagne e vino ai piedi del murale in onore di Bachis Sulis. Grande l’ovazione per i padroni di casa del coro, impegnati nell’esibizione itinerante diretti dal maestro Michele Turnu.

Dal pomeriggio, musica nel Bastione a due passi dalla parrocchia, con lo spettacolo “Aritzo in festa” condotto da Giuliano Marongiu alla presenza di vari ospiti fra cui Maria Luisa Congiu e Valerio Scanu. «Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco, Paolo Fontana - ringraziamo tutti coloro che ancora una volta hanno scelto la nostra comunità, per una vetrina che sa di storia e identità. Il grazie va a tutti i volontari che si sono spesi per la buona riuscita della due giorni».

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