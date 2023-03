Sagra delle arance, vietati ai figuranti piercing e tatuaggi 

Niente piercing, orologi da polso, trucco vistoso o tacchi oltre i sei centimetri. E i tatuaggi, se qualcuno li ha, non potranno essere esibiti neanche per un attimo. La sagra degli agrumi di Muravera – uno dei più grandi eventi non religiosi della Sardegna - adotta per la prima volta un decalogo che dovrà essere osservato in maniera scrupolosa da tutti i partecipanti alla sfilata in programma domenica 23 aprile: gruppi folk, cavalieri, suonatori e i protagonisti delle etnotraccas.

I divieti

Nessuno, tra le altre cose, potrà utilizzare il telefono cellulare (o qualsiasi altro apparecchio elettronico), fumare una sigaretta o indossare occhiali. Divieto anche di masticare chewing gum, di portare scarpe sportive, di truccarsi in maniera vistosa o, comunque, non appropriata e di portare al seguito bevande in contenitori di plastica, vetro o lattine (sarà cura degli accompagnatori e dell’organizzazione fornire acqua e tutto il necessario durante il tragitto). Per quanto riguarda invece i cavalli «è assolutamente vietato – si legge nel disciplinare - l’utilizzo di frustini o speroni» e poi «dovranno essere tutti in regola con le disposizioni in materia di identificazione elettronica e vaccinazione».

Massima attenzione, infine, alle etnotraccas, il vero motore trainante dell’evento: «Il lavoro proposto – viene messo in evidenza - dovrà essere il più possibile rispondente al periodo storico cui si fa riferimento, così come gli utensili, gli attrezzi, i materiali delle capanne e delle tettoie dovranno rispettare i canoni del periodo».

Il disciplinare è stato redatto dagli uffici del Comune su indicazione dell’assessore al turismo Matteo Plaisant: «Tutti i grandi eventi – mette in evidenza Plaisant – hanno un regolamento di questo tipo e dunque, visto che la sagra è uno dei più grandi eventi dell’isola, abbiamo avvertito l’esigenza di adottarlo anche noi per ottenere la massima qualità possibile». Plaisant aggiunge che ci sarà una selezione scrupolosa dei partecipanti e che, la domenica della sfilata, scatteranno anche i controlli. «Se qualche figurante non rispetterà il regolamento - aggiunge - non gli sarà consentito di sfilare». Se invece sarà commessa qualche infrazione lungo il percorso (ad esempio l’utilizzo dello smartphone) non sarà erogato alcun rimborso al gruppo e, lo stesso gruppo, non potrà prendere parte alla prossima edizione.