Sagra della polenta, 40 anni di delizie e tradizione 

Tutto pronto per la sagra della polenta che quest’anno festeggia i suoi primi 40 anni. La prima edizione era stata organizzata nella borgata di Luri nel 1983, oggi l’entusiasmo degli organizzatori è immutato e ci si prepara per gli eventi i programma il 14 e il 15 ottobre. «Mercoledì 4 però avremo un’importante anteprima – sostiene il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris – saranno coinvolti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Arborea che potranno degustare la polenta».

La sagra della polenta con i suoi stand attrezzati per la preparazione della polenta, delle carni, delle seadas e di altre proposte gastronomiche occuperà buona parte della piazza Maria Ausiliatrice che resta l’epicentro degli eventi che si succederanno nella due giorni. Oltre alla sagra tradizionale, domenica 15 è in programma anche la seconda edizione di “Turismo esperienziale” con 15 aziende che daranno vita ad altrettanti laboratori con le produzioni del territorio, coinvolgendo ove possibile turisti e visitatori. La Pro Loco sta definendo i dettagli del programma per una due giorni ricca di mostre e appuntamenti come le esibizioni del Coro Monte Grappa di San Zenone Degli Ezzelini (Treviso), della Fanfara della Scuola allievi carabinieri di Roma, mentre uno spazio e un incontro sono riservati alle iniziative della Lilt.