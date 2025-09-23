VaiOnline
Sestu.
24 settembre 2025 alle 00:41

Sagra della pecora, record di presenze 

Ancora migliaia di presenze e la sagra della pecora organizzata a Sestu dall’associazione Friends archivia una seconda edizione riuscita. Molto seguiti i concerti di Marco Espa e del gruppo “A Ballare”, e in tanti si sono trattenuti nelle “lollas” per gustare i piatti a base di pecora.

Tra i momenti più emozionanti c’è stata la spettacolare esibizione degli allievi della palestra d’arti marziali Xuan Wu Institute, aperta con un appello alla pace in questi difficili giorni tra Gaza e l’Ucraina. Si sono esibiti i gruppi folk, come Is Mustayonis, e tra le novità c’erano Le Janas di Maist'e, gruppo nato a Gergei e che riunisce donne di tutta la Sardegna. «Ci siamo impegnati tanto per organizzare questo evento e la partecipazione è stata buona. Ora lavoriamo ai prossimi», dice Monica Utzeri, dell’associazione Friends.

