Anche quest’anno torna la “Sagra della pasta” organizzata dal coro popolare Santa Barbara di Solanas. L’appuntamento è fissata nella frazione di Cabras oggi a partire dalle 20, in concomitanza con la rassegna “Giganti di Cabras” promossa dal Comune. Il centro storico di Solanas si trasformerà per l’occasione in un ristorante a cielo aperto. Verranno infatti offerti ai partecipanti quattro tipologie di pasta cucinata con i prodotti locali. ( s. p. )

