Sagra della pasta: festa in piazza Pilar 

Un mix tra buon cibo, prodotti del territorio e motori rombanti in salsa vintage. Domenica e lunedì si rinnovano gli appuntamenti con la sagra della pasta e con il raduno d’auto d’epoca, eventi curati dalla Pro Loco con la collaborazione dell’Auser e del gruppo folk Pilar. Le auto d’epoca si faranno ammirare già domenica in piazza Pilar alle 19. Ma il clou sarà la sagra della pasta fatta a mano in piazza Pilar dove compariranno tavoli e panche per le degustazioni di formaggi e salsiccia secca e soprattutto di malloreddus, ravioli ripieni e tallarinus al sugo (prenotazioni al 351 3060891). A seguire la musica live degli Easy Dogs. Domenica auto d’epoca e Fiat 500 saranno le assolute protagoniste con già dalle 9 l’apertura delle iscrizioni e il raduno statico e dalle 11.30 il tour per le vie di Villamassargia. Alle 13 il corteo si recherà all’uliveto de S’Ortu Mannu. «Il nostro intento - spiega il presidente della Pro Loco Andrea Tocco - è quello di onorare la tradizione e celebrare le nostre materie prime, valorizzando, come in questa occasione, l’uliveto che è il simbolo di Villamassargia».

