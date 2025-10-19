Sagra della lumaca e Sant’Amatore, il paese fa il pieno di visitatori 

Gesico si conferma capitale della lumaca. Ieri il piccolo centro della Trexenta ha fatto il pienone di visitatori in occasione della giornata clou (quella dedicata alle degustazioni per tutti) della 33esima Sagra della Lumaca, promossa da Pro loco e Comune nell’ambito della 404^ edizione della Festa di Sant’Amatore.

Il bel tempo è stato forse il miglior alleato degli organizzatori: le vie del paese invase dagli stand, visite guidate, appuntamenti religiosi (la messa in diretta trasmessa da Videolina, lo scioglimento del voto popolare secolare), musica leggera e itinerante, spettacoli per bambini e balli folk.

«La riscoperta culturale della formula “Tra il Sacro e Profano” possono essere realmente l’antidoto contro lo spopolamento delle zone interne. Enogastronomia e cultura realmente favoriscono lo sviluppo locale», è il commento del presidente Pro loco Carlo Carta.

Oggi, lunedì 20 ottobre, ultimo giorno di Sagra: alle 19 la processione con il rientro di Sant’Amatore accompagnato dai gruppi e dalla musica, launeddas e organetto, suonata da Sandro Frau e Edoardo Manca. La conclusione della grande festa è affidata allo spettacolo pirotecnico. (sev. sir.)

