Sagra della lumaca e del maialetto: da domani a sabato appuntamento a Terramaini 

Dopo il rinvio di metà maggio, gli organizzatori ci riprovano: da domani a sabato al parco di Terramaini è in programma la “Sagra della lumaca e del maialetto”.

La manifestazione, inizialmente programmata per lo scorso 12 maggio, era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo e arriva ora dopo lo scorso fine settimana da record di presenze con Monumenti Aperti (oltre 72mila le firme registrate nei 53 siti aperti per l’occasione).

Gli orari

Dopo la prima giornata – inaugurazione prevista alle 18 - le attività della Sagra proseguiranno venerdì e sabato giugno dalle 11 alle 23.

Una tre giorni nata con l'intento di valorizzare agli occhi di residenti e turisti due prodotti di grande spessore della cucina tipica sarda.Cagliari è una città sempre in crescendo per presenze turistiche. Sono infatti tanti i turisti presenti a Cagliari e questa iniziativa ci aiuterà per continuare a presentare le bellezze della nostra città come il parco di Terramaini vestito a festa per celebrare due pietanze importantissime della nostra terra», ha commentato l’assessore comunale alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia.