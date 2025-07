Sagra della Cipolla Dorata Banari celebra la tradizione e incorona Elena Ledda 

“Anfora di luce” per chi come Giuseppe Carta l'ha dipinta e scolpita. «Stella dei poveri» perché si trova su tutte le tavole e quando la si prepara si versa «l'unica lacrima senza pena». Pablo Neruda ha dedicato un'ode alla cipolla. Banari le dedica da oltre vent’anni una manifestazione che nel tempo si è dilatata a due giorni e propone diversi eventi in un calendario ricco di appuntamenti davvero per tutti: oggi e domani è tempo di Sagra della Cipolla Dorata nel piccolo centro del Meilogu.

Sapore dolce e delicato

Coltivata con cura e passione da generazioni e rinomata per la sua dolcezza e versatilità in cucina, la perla gastronomica logudorese, presenta un bulbo di colore giallo-dorato all’esterno e avorio all’interno, e la sua massa può superare non di rado il chilo e mezzo. A renderla speciale il sapore dolce e delicato, che la rende estremamente duttile in cucina come sarà ribadito durante i show cooking in programma. Accendete i fornelli!

La scultura

Tra gli eventi la consegna del Premio Cipolla Dorata (una elegante scultura di Carta) alla cantante selargina Elena Ledda, una delle voci più rappresentative della Sardegna, capace di promuovere la tradizione isolana dal Mediterraneo all'Europa.

Il programma

Si parte alle 18 in piazza Umberto I con la dimostrazione del maestro artigiano Barbanera, per scoprire i segreti della preparazione con le rotelle tagliapasta dei più apprezzati dolci tipici sardi. Alle 18.30 si esibirà il coro maschile di Banari “Su Cuncordu Banaresu” diretto da Silvio Nappi. Alle 19 la terza edizione del Premio Cipolla Dorata di Banari, ideato e conferito dall’artista Giuseppe Carta che ne farà omaggio sul palco alla cantante Elena Ledda. Subito dopo saranno consegnati i riconoscimenti a chi abbia contribuito e saputo valorizzare la cipolla dorata di Banari e al produttore che abbia coltivato il bulbo più grande. Verranno anche aperti gli stand enogastronomici delle proloco di Banari, Porto Torres, Usini e Villanova Monteleone con tutte le prelibatezze più gustose tipiche delle tradizioni locali.

Domani alle 8.30 prendono il via, sempre da piazza Umberto, l'escursione in bici (MTB) alla scoperta del territorio attorno al Lago Bidighinzu, toccando i comuni di Banari, Bessude e Thiesi, e quella a piedi tra i sentieri del bosco di Pala ‘e Idda. Alle 13 il pranzo all’ombra del Giardino alberato di fronte alle ex scuole elementari. Dalle 17 animazione e giochi per bambini, quindi il Laboratorio di Erbe Tintoree e alle 19 Show cooking e laboratorio del Gusto DOC con lo chef stellato Luigi Pomata, già premio Cipolla Dorata 2023. Dopo lo show cooking, a partire dalle 19.30 sarà possibile prendere parte all’aperitivo (posti su prenotazione online) e assaggiare il piatto preparato dallo chef. Chiunque vorrà potrà partecipare alla cena con le squisitezze proposte dallo stand della Proloco Banari. Sempre dalle 19.30, per gli appassionati del jazz c'è il concerto dell’Heritage Trio formato da Mariano Tedde al piano, Salvatore Maltana al contrabasso e Massimo Russino drm.

