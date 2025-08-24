Sagra della capra, assalto a Santa Maria Navarrese  

In una stagione turistica sottotono, che ha fatto registrare un sensibile calo delle presenze lungo la costa di Baunei, la 42esima edizione della Sagra della carne di capra a Santa Maria Navarrese, svolta sabato sera, ha riconfermato anche quest'estate i numeri record che la contraddistinguono.

Le centinaia di persone in fila ben prima delle 19, orario di inizio della distribuzione delle porzioni, hanno fatto capire sin da subito che la sagra sarebbe stata un successo anche quest'anno. Previsioni confermate dal fatto che già alle 22 la carne arrosto era terminata: circa 1.500 porzioni servite in poche ore, con maestria ed esperienza dai soci dell’Associazione sagra della carne di capra, che da anni curano la manifestazione nel dettaglio.

«Ringraziamo di cuore tutti i volontari che hanno dato una mano - rimarca Rinaldo Gaias, assessore al Turismo e presidente dell'associazione - e, visti i risultati, possiamo dire che le manifestazioni enogastronomiche, sempre molto gradite dai turisti, non conoscono crisi».

Il prossimo appuntamento con la gastronomia tipica a Santa Maria Navarrese è quello dedicato alla Sagra della carne di maialetto arrosto, in programma sabato 30, organizzata dalla Polisportiva Baunese, che da otto anni replica a fine stagione, nella frazione costiera, la festa che si tiene a metà luglio nel centro montano.

