Sagra del Pilau tra musica e degustazioni 

Manca un mese all’evento e a Calasetta parte il conto alla rovescia per la Sagra del Pilau che giunge all’ottava edizione. 16, 17 e 18 maggio le date stabilite ormai da tempo per l’appuntamento per il quale, gli organizzatori prevedono di portare nella cittadina turistica isolana 40 mila visitatori.

Nel frattempo, la Pro Loco, parte attiva nell’organizzazione, continua a raccogliere le adesioni di attività commerciali e truck food che vogliono essere presenti con il loro stand. Gli interessati devono inviare la richiesta alla mail prolococalasetta@gmail. com mentre associazioni e hobbisti una volta compilato il modulo lo dovranno inviare al Ccn, info@calasettaccn.it. La sagra che nel corso del tempo va in crescendo e registra forti apprezzamenti proprio per il piatto particolare oggetto dei festeggiamenti, prevede spettacoli e concerti. Fra questi, i “Dirotta su Cuba” e diversi dj set. Il Pilau, importato direttamente dall’isola di Tabarka, racchiude in sé secoli di tradizione e cultura. Originariamente preparato dagli antenati della popolazione di Calasetta, pescatori di corallo di origine ligure, si è tramandato nel tempo diventando un simbolo della gastronomia locale. (s. g.)

