Sagra del pesce, oltre tremila presenze 

Una delle edizioni più affollate di sempre. È stata un successo la Sagra del pesce di Giorgino andata in scena sabato e ieri. Oltre tremila persone – cagliaritani e tanti turisti – hanno preso d’assalto nelle due serate il Villaggio pescatori, dove sono stati arrostiti e fritti oltre 1200 chili di pesce. «La gente è contenta e soddisfatta e per noi questa è l’unica cosa che conta», il bilancio di Mariano Strazzeri, presidente del Comitato Villaggio Pescatori. «L’edizione numero 37 della Sagra è andata davvero alla grande».

Una tradizione che si rinnova e che ha avuto come centro dell’evento la piazza principale del borgo, con l'area degustazione e le file separate per poter guardare la preparazione del pesce arrosto e della frittura, mentre nelle restanti vie si svolgevano attività di animazione, con gli artisti di strada del Teatro del Sottosuolo e l'esibizione di Vespe d'epoca dell'Associazione Due Ruote.

Una festa diventata ormai un appuntamento fisso e che si è fermata soltanto negli anni della pandemia, «nata – some sottolinea Strazzeri – per valorizzare le nostre tipiche ricette cagliaritane. Ringraziamo gli abitanti, che partecipano come volontari: sono loro a consentire questa bellissima festa». Incredibili i numeri: 400 chili di frittura mista, 600 di muggini, circa 100 di cozze e 500 litri di vino. Appuntamento al prossimo anno per l’edizione numero 38.

RIPRODUZIONE RISERVATA