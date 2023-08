Sagra del pesce, nel weekend l’edizione numero 37  

Una tradizione che si rinnova per la 37ª edizione. Sabato e domenica il Villaggio Pescatori organizza la Sagra del Pesce, una delle principali feste di Cagliari che l'anno scorso ha portato a Giorgino circa 3.000 persone. Il centro dell'evento sarà la piazza principale del borgo, con l'area degustazione e due file separate per poter guardare la preparazione del pesce arrosto e della frittura, fatta in tempo reale, mentre nelle restanti vie sarà possibile sedersi e seguire le attività di animazione, con gli artisti di strada del Teatro del Sottosuolo e l'esibizione di Vespe d'epoca dell'Associazione Due Ruote. «La facciamo da quasi 40 anni, tolta solo la pandemia», segnala Mariano Strazzeri, presidente del Comitato Villaggio Pescatori. «Nasce per evidenziare la conoscenza delle nostre tipiche ricette cagliaritane a turisti, cittadini e persone dell'hinterland. Ringrazio gli abitanti, che partecipano come volontari: sono loro a consentire questa bellissima festa».

Il programma

Si comincia sabato alle 18.15, con la Santa Messa alla presenza del parroco Don Giorgio Vacca. Dalle 20 via alle degustazioni, alle 21.30 concerto del gruppo musicale Mambo Django. Domenica dalle 20 sempre le degustazioni, alle 21 musica dal vivo con Pino e Maurizio Corda. Tra i piatti pasta alle cozze, fritto misto della laguna e del golfo, arrosto di muggini con assaggio di sardine e una fornitura di pescato dal Golfo di Cagliari (tutta di attività locali), accompagnati dal Vermentino delle Cantine Locci-Zuddas. Numeri notevoli: 400 chili di frittura mista, 600 di muggini, circa 100 di cozze e circa 500 litri di vino. «L'anno scorso è stato un grande successo, questa edizione cerchiamo di migliorare», afferma Nicola Licciardi del Comitato. «La facciamo per far sentire la nostra voce e farci conoscere: vogliamo rendere il quartiere un gioiello di Cagliari, abbiamo tanta voglia di lavorare e ospitare tutti quanti».

Il contributo

L'ingresso alla Sagra del Pesce è gratuito, con offerta libera. Nel 2022 l'organizzazione ha speso attorno ai 25.000 euro, quest'anno fra i contributi si è ridotto di circa il 60% quello del Comune (5.900 euro). «Resta la sagra col contributo maggiore, ma è diminuita la cifra complessiva: speriamo che l'anno prossimo possa essere di più», spiega il vicesindaco Giorgio Angius. «Gli abitanti del borgo, l'unico a Cagliari che ha mantenuto la sua specificità, contribuiscono alla crescita della città: il ringraziamento dell'amministrazione comunale è sentito».

RIPRODUZIONE RISERVATA