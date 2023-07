Sagra del pesce, caccia ai numeri da record: il 5 e 6 agosto in scena la tredicesima edizione  

La macchina organizzativa si è messa in moto da tempo ma ora accelera in vista del traguardo: la Sagra del pesce, messa in piedi con non pochi sacrifici dall’omonima associazione del Vecchio Borgo Sant’Elia, si svolgerà sabato 5 e domenica 6 agosto con inizio alle 19 nel piazzale dell’ex Lazzaretto. «Siamo arrivati alla tredicesima edizione dell’evento che ogni anno attira anche quindicimila persone», spiega Andrea Loi, uno dei tanti storici organizzatori. «Un valore aggiunto per Sant’Elia, occasione per mettere in mostra il nostro meraviglio quartiere e tutte le sue bellezze anche grazie allo scenario in cui viene organizzata la sagra».

La proposta è quella tradizionale: «Cucineremo dieci quintali di pesce, dieci di frittura. Poi ci saranno circa sei quintali di anguria e un migliaio di litri di vino, oltre a pane e acqua. Come sempre», evidenzia Loi, «siamo pronti ad accogliere quante più persone possibile. Speriamo di fare i soliti numeri e magari di migliorarci, superando anche quota 15mila piatti serviti».

L’anno scorso, dopo l’emergenza per il Covid, c’è stato il ritorno della sagra e quest’anno l’attesa è enorme. La squadra di volontari dell’associazione è pronta ancora una volta a stupire. (m. v.)

