Sagra del pesce a Sant’Elia: «Una storia nata 15 anni fa» 

Un quartiere pronto alla sfida: superare i numeri dell’anno precedente. Ma la Sagra del pesce a Sant’Elia è sì occasione di festa e divertimento, ma anche fatica, impegno e tantissimo lavoro da parte dei volontari che ogni anno si dedicano alla causa. E per sabato 2 agosto e domenica 3 tutto dovrà essere perfetto: un momento che rappresenta anche un modo per far conoscere il quartiere a tutti, mostrando le sue bellezze. A iniziare dal luogo dove si terrà la sagra: il piazzale del Lazzaretto, davanti alle tipiche case del vecchio borgo Sant’Elia e con vista sul mare.

Le squadre

Oramai l’organizzazione funziona alla perfezione: ognuno ha un compito e sa cosa fare. Si è arrivati all’importante traguardo della quindicesima edizione e l’associazione Vecchio Borgo Sant’Elia può contare sull’aiuto davvero di tantissime persone: tutte del rione, pronte a dare una mano in qualsiasi momento. I circa cento volontari, sotto il coordinamento del presidente dell’associazione, Andrea Loi, e del resto del direttivo, sono già impegnati nelle prime fasi preparative per l’evento sposato anche da Regione e Comune, oltre a tanti sponsor di attività presenti in città e nel quartiere. Insomma per sabato 2 agosto, alle 19, sarà tutto pronto. E per la due giorni gli organizzatori sperano di superare i numeri del 2024.

Cibo e vino

«Stiamo lavorando per arrivare pronti e regalare due giorni di buon cibo e allegria a tantissime persone», spiega Loi. «Come sempre dietro l’organizzazione ci sono le famiglie del quartiere: mogli, mariti, figli, cugini e parenti pronti a dare l’immagine reale di Sant’Elia, fatta di persone per bene, lavoratori che amano il loro quartiere». Nelle postazioni verranno cucinati 800 chili di muggini, 500 di orate, stesso quantitativo per le spigole, i gamberetti e di occhioni, 700 di calamari e 800 di anguria. Ci saranno inoltre pane per tutti e 700 litri di vino bianco. Arrosto e frittura saranno a disposizione di chi sabato 2 agosto e domenica 3 raggiungerà il piazzale davanti al Lazzaretto.

La storia

Dunque la sagra si appresta a tagliare il traguardo dei 15 anni. Un’idea nata da un gruppo di amici seduti al bar con una birra, come ama ricordare il presidente dell’associazione. Un modo per valorizzare un quartiere e la sua tradizione strettamente legata al mare. (m. v.)

