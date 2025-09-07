VaiOnline
Maracalagonis.
08 settembre 2025 alle 00:37

Sagra del pane e del pomodoro, boom di visitatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Folla anche quest’anno per la Sagra del pane e del pomodoro a Maracalagonis. Tantissimi i visitatori fra gli stand nelle strade del paese e a Casa Cocco: a farla da padrone non solo il pane e il pomodoro, ma anche gli splendidi grappoli d’uva, il “Laboratorio del gusto” con la preparazione de “Sa fregula”, de “su gatto” e de “is culixionis”, a cura delle donne della Pro Loco Marese, l’esposizione dei prodotti agroalimentari ed artigianali e l’apertura degli stand presso le vie del paese. E, poi, il laboratorio de “Si strexu e fenu” (i cestini in giunco e fieno). Tanti i turisti e villeggianti che hanno fatto la visita agli stand, osservando, gustando, ma anche acquistando. In tanti sono tornati dopo le precedenti edizioni della Sagra. In paese anche i nuovi visitatori.

Una bella festa organizzata dalla Pro Loco col contributo finanziario del Comune. «Anche quest'anno – ha commentato il presidente della Pro Loco Alfredo Ercole Corona – è stato fatto un grande lavoro. Tantissimi i visitatori. Il nostro compito è quello di conservare, difendere, far vivere le tradizioni del passato. Ringrazio quanti contribuiscono a portare avanti questo progetto. A ottobre ci attende la Festa della birra dopo l’evento di agosto “Calici a Torre delle stelle”, con i nostri vini».

«Una Sagra-dice la sindaca Francesca Fadda-che conferma la straordinaria ricchezza della cucina, degli antichi costumi locali, della musica popolare, della nostra ospitalità».

Sorride una turista: «È la quarta volta che partecipo a questa sagra-dice Luisa Nappi: questa sagra è unica con i suoi gusti, i suoi profumi e le sue tradizioni». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 