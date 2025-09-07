Sagra del pane e del pomodoro, boom di visitatori 

Folla anche quest’anno per la Sagra del pane e del pomodoro a Maracalagonis. Tantissimi i visitatori fra gli stand nelle strade del paese e a Casa Cocco: a farla da padrone non solo il pane e il pomodoro, ma anche gli splendidi grappoli d’uva, il “Laboratorio del gusto” con la preparazione de “Sa fregula”, de “su gatto” e de “is culixionis”, a cura delle donne della Pro Loco Marese, l’esposizione dei prodotti agroalimentari ed artigianali e l’apertura degli stand presso le vie del paese. E, poi, il laboratorio de “Si strexu e fenu” (i cestini in giunco e fieno). Tanti i turisti e villeggianti che hanno fatto la visita agli stand, osservando, gustando, ma anche acquistando. In tanti sono tornati dopo le precedenti edizioni della Sagra. In paese anche i nuovi visitatori.

Una bella festa organizzata dalla Pro Loco col contributo finanziario del Comune. «Anche quest'anno – ha commentato il presidente della Pro Loco Alfredo Ercole Corona – è stato fatto un grande lavoro. Tantissimi i visitatori. Il nostro compito è quello di conservare, difendere, far vivere le tradizioni del passato. Ringrazio quanti contribuiscono a portare avanti questo progetto. A ottobre ci attende la Festa della birra dopo l’evento di agosto “Calici a Torre delle stelle”, con i nostri vini».

«Una Sagra-dice la sindaca Francesca Fadda-che conferma la straordinaria ricchezza della cucina, degli antichi costumi locali, della musica popolare, della nostra ospitalità».

Sorride una turista: «È la quarta volta che partecipo a questa sagra-dice Luisa Nappi: questa sagra è unica con i suoi gusti, i suoi profumi e le sue tradizioni». (ant. ser.)

