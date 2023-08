Sagra del pane e accoglienza, la kermesse a fine ottobre 

È una delle rassegne più seguite nell’Isola con numerosi appassionati non solo di buon cibo e ottimo vino ma anche di tanto artigianato locale e di antiche case tipiche dell’Oristanese.

Procede spedita la macchina organizzativa in vista della prossima “Sagra del Pane”, a Villaurbana. Gli organizzatori (su tutti sono impegnate in prima fila amministrazione comunale e Pro Loco), come primo passo ufficiale hanno annunciato le date in cui si svolgerà la popolare kermesse.

L’edizione numero 24 è, dunque, fissata per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre, con format della manifestazione e calendario degli eventi, che riempirà la “tre giorni”, ancora da definire e perfezionare.

Ritornerà, dunque, anche nel 2023, il tradizionale appuntamento, atteso nel paese dell’Arci-Grighine e non solo, considerando le migliaia di visitatori sempre presenti ogni anno. Le vie del centro storico torneranno così a essere una grande isola pedonale nella quale si apriranno i portoni e i cortili delle antiche case villaurbanesi, verranno accesi i forni a legna e si mostrerà ai visitatori e a migliaia di appassionati di pane fatto in casa, quelle che sono le varie fasi di lavorazione de “Su Pani fattu in Domu”.

Il pane tipico è rappresentato da “su coccoi”, “sa pezzida”, “su tureddu” e “sa moddixina”, sfornati dalle sapienti massaie del paese. ( g.pa. )

