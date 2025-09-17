VaiOnline
San Sperate.
18 settembre 2025 alle 00:16

Sagra del miele tra laboratori e stand in piazza 

A San Sperate torna la sagra del miele, giunta alla sua terza edizione, con un programma ricco di appuntamenti che si articoleranno fino al 21 settembre. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco con il Comune, celebra il miele e l’apicoltura locale attraverso convegni, degustazioni, mostre e laboratori.
Il cuore della festa sarà sabato in piazza Gramsci: alle 10 apertura degli stand delle aziende apistiche locali con degustazione e vendita dei prodotti; alle 11 spazio food curato dalla Pro loco San Sperate con piatti a base di miele. Nel pomeriggio, dalle 16:30, riapertura degli stand e dell’area food, seguita alle 18 da un’animazione itinerante per bambini a cura de “Il Castello incantato di Cagliari”. Alle 19:30 si esibiranno gruppi folk, mentre la serata si chiuderà alle 22 con il dj set di Dj Comollo, direttamente da Radio 105.
Da domani a domenica il museo del crudo in via Roma ospiterà la “Mostra itinerante naturalistica” a cura dell’Agenzia Forestas. Sabato e domencia sarà aperto anche il “Museo dell’apicoltura”, allestito dall’associazione culturale “Bugno” nei locali dell’ex Comune in via Risorgimento.
Sempre il sabato il museo del crudo ospiterà laboratori per bambini curati da “Terrantiga”: “Creazione dell’alveare” (dalle10 alle 11 e dalle 12 alle 13) e “Candele di cera” (15-16 con prenotazione). In programma anche laboratori per adulti “Alla scoperta dei mieli della Sardegna”, con doppio appuntamento alle 10:30 e alle 15:30, sempre su prenotazione. (m. pil.)

