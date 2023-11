Sagra del miele, appuntamento a metà dicembre 

Mancano pochi giorni alla nuova manifestazione che animerà il dicembre sansperatino: nasce la "Sagra del miele e dei suoi derivati". Un progetto annunciato fin dalla nascita della nuova giunta, dopo che a giugno 2022 il gruppo "Civica San Sperate", con Fabrizio Madeddu in testa, vinse le elezioni comunali.

Il programma rimane ancora avvolto nel mistero, si sa solo che a organizzare c'è l'associazione "Città del miele San Sperate”, come si vede nel logo ufficiale pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune. Si conosce anche la data in cui la manifestazione andrà in scena: sarà domenica 17 dicembre.

La volontà è quella di non presentare una festa “una tantum”, quanto invece di creare un appuntamento ricorrente, come sottolineato dalla dicitura “prima edizione” in bella mostra nella locandina. Saranno organizzati convegni, mostre, street food, ma anche mostre artigianali e musica.

Intanto continua la ricognizione delle aziende apistiche, imprenditori del settore, ma anche degli apicoltori hobbisti locali che vorranno dare il loro contributo alla sagra. La ricognizione è stata indetta dall'assessorato all'Agricoltura e alle Attività produttive. La Sagra si affianca alle altre iniziative a dicembre, come il Villaggio di Babbo Natale e Santa Lucia. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA