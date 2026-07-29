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Flumini.
30 luglio 2026 alle 00:50

“Sagra del maialetto”, un sabato all’insegna dei sapori dell’Isola 

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Tutto pronto per la quarta edizione della “Sagra del maialetto” organizzata dalla Pro loco. Ad ospitare l’iniziativa, in programma sabato, sarà lo spazio davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, riqualificato di recente. Scelta non casuale, quella del litorale, spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai: «Richiamare i turisti che in questo periodo affollano il litorale è sempre nell’ottica del nostro progetto di coinvolgere nelle iniziative le diverse zone del territorio. Abbiamo portato il Quartu beer fest in pieno centro in piazza Azuni, adesso saremo nel litorale con la sagra del maialetto e l’8 agosto, con la sagra del pesce».

Una serata all’insegna dei sapori autentici della Sardegna, della musica e della convivialità. Alle 18 l’accensione dei fuochi con l’entrata in scena degli arrostitori. Alle 21 via alla degustazione dei menù. Ad accompagnare la serata, musica e balli con Andrea Sollai, mentre a seguire saliranno sul palco i Zenias.ono previste diverse modifiche al traffico. Dalle 13 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Mughetti e in via Dei Nasturzi e stop alle auto dalle 15 alle 24 in via Dei Mughetti, da via dell’Autonomia Regionale sarda, e in via Dei Nasturzi da via Dei Mughetti alla rotatoria davanti al civico 2 A. ( g.da. )

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