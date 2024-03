Sagra del carciofo, in migliaia a spasso tra stand e case antiche 

La prima giornata della trentaquattresima Sagra del carciofo di Samassi è stata un successo. Migliaia le persone che hanno scelto di inaugurare il weekend alla scoperta dell’enogastronomia locale. «La sagra sta andando bene, la gente ha risposto – così il presidente della Pro Loco di Samassi, Francesco Ibba – Tante persone hanno visitato gli stand, abbiamo circa 60 espositori presenti con i loro prodotti. Anche le case inserite nel circuito “Domus e Lollas” hanno riscosso un buon successo, l’affluenza è stata buona. Dietro la sagra ci sono mesi di lavoro, portato avanti grazie alla sinergia tra Proloco, Comune e associazioni che funziona e che sta dando i suoi frutti. Abbiamo deciso di puntare sulla connotazione di Sagra di qualità, perciò abbiamo scelto di dare maggiore spazio ai produttori di agroalimentare e all’artigianato».

Oggi alle 9.30 la tradizionale “Marcialonga del carciofo”, a cura dell’Atletica Mariano Scano; a seguire alle ore 11.00, l’esibizione per le strade del paese della banda musicale “Stanislao Silesu” e alle ore 12.30 l’apertura dei punti ristoro. Dalle 15.00 sarà possibile partecipare ai tour guidati delle case in terra cruda inserite circuito “Domus e Lollas”, a cura del Collettivo Atelier Terrapia, con partenza da via Cagliari 16. Chiude la manifestazione l’esibizione itinerante del gruppo folk “Sant’Isidoro di Samassi”, dalle 16 alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA