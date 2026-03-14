Sagra del carciofo: gran finale tra sport, musica e degustazioni 

Grande partecipazione alla 36esima Sagra del Carciofo di Samassi. Tantissime le presenze ieri durante la prima giornata della rassegna che continua oggi con numerosi appuntamenti, a partire dalla tradizionale Marcialonga del Carciofo in via Togliatti, organizzata dall’Atletica Mariano Scano, che quest’anno propone anche la “Zampettata”, la variante pensata per partecipare insieme ai propri amici a quattro zampe. Durante la giornata proseguiranno gli stand nel centro storico, i punti ristoro dedicati al carciofo, i laboratori esperienziali e le visite alle case del circuito Domus e Lollas. Spazio anche alla musica e al folklore, con l’esibizione della banda Banda musicale Stanislao Silesu, dei gruppi folk, fino al concerto serale degli Istentales in piazza Costituzione.«Sono giornate importanti e meravigliose – commenta la sindaca Beatrice Muscas –. Abbiamo scoperto che ci sono persone che arrivano da lontano, alcuni dalla penisola, e sono tutte entusiaste».

Soddisfatto anche il presidente della Pro Loco di Samassi, Andrea Papavero: «Il maltempo ha messo in difficoltà il settore del carciofo, ma grazie ai nostri produttori siamo riusciti ad avere il quantitativo necessario per portare avanti la manifestazione». (n. f.)