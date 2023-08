Sagra dei ravioli e spettacoli 

Tutto pronto per la “sagra dei ravioli”. L’evento, arrivato alla 25sima edizione ritorna tra gli eventi estivi del centro sul Grighine, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato classe ’73. L’edizione 2023, che inizierà alle 20 (tra piazza Giovanni XXIII°, conosciuta anche come “Pratza de is Ballus”, via Santa Lucia, via Grazia Deledda e via De Gasperi) alla degustazione dei ravioli abbina la musica. La serata, infatti sarà animata dalla musica blues di “Manuela”, quella jazz dei “Kitsune”, Pop con Marco Pinna e, dalle 22, la musica sarda con il gruppo “A Ballare”. Un evento atteso da tutta la comunità, che in passato ha richiamato sempre tanti visitatori, e ritorna dopo l’ultima edizione del 2019. ( g.pa. )

