Sagra degli agrumi, stanziati 145 mila euro 

Cinque giorni di festa, da venerdì 21 a martedì 25, per la Sagra degli agrumi di Muravera. Il programma è stato approvato dalla Giunta comunale per un importo complessivo di 145 mila euro. Cinque le macro-aree di intervento alle quali sono state destinate le risorse: folklore e tradizione, organizzazione, promozione e pubblicità, commercio ambulante, sicurezza, igiene e vigilanza. Per la sicurezza si è reso necessario un ulteriore stanziamento di 15mila euro: il piano prevede un responsabile del coordinamento generale, cinque responsabili di zona del servizio sicurezza e vigilanza, un medico, dieci soccorritori a piedi e 50 addetti alla sicurezza.

Il Comune ha affidato la gestione della manifestazione alla Pro Loco di Muravera. Il via venerdì con l’apertura delle case del centro storico, dei musei e dei laboratori artigianali. Al Donna Sanna Sulis (di fronte alla chiesa parrocchiale) sarà inaugurata una mostra fotografica a cura dell’associazione “Genti Arrubia”: l’occasione per apprezzare anche il grande murale dedicato a Donna Francesca. Attese decine di migliaia di turisti. La sfilata dei gruppi folk, dei cavalieri e delle etnotraccas, è in programma domenica. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA