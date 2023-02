Sagra degli agrumi, stand-casetta per artigiani e commercianti 

Grande partecipazione la scorsa settimana per il primo incontro tra Comune, Pro Loco, associazioni e cittadini per l’organizzazione della Sagra degli agrumi in programma il 23 aprile. A coordinare il tutto – sempre su direttive dell’amministrazione comunale – sarà proprio la Pro Loco. Anche per questo il 16 febbraio alle ore 16 è stata convocata una riunione con tutti i soci nell’aula consiliare "Piero Loddo”.

All’ordine del giorno la presentazione della nuova presidente della Pro Loco Daniela Camedda che ha preso il posto del dimissionario Carlo Aledda, la nomina di un componente del direttivo (dovrebbe subentrare il secondo dei non eletti, l’ex presidente del centro commerciale naturale Carlo Deidda; in caso di rinuncia l’assemblea sarà chiamata al voto) e, appunto, le manifestazioni di interesse in vista della Sagra.

A disposizione, per la prima volta, anche le dieci casette in legno acquistate tramite la Pro Loco ed utilizzate tra dicembre e gennaio per i mercatini di Natale. Casette che probabilmente saranno posizionate in via Europa e date in concessione ad artigiani e commercianti. Cinque i giorni di festa da programmare per la 49esima edizione della Sagra che inaugurerà la stagione turistica. (g. a.)

